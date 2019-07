"O 8-procentowym progu w przypadku lewicy nie ma co marzyć, to gigantyczne polityczne ryzyko" - tak prof. Rafał Chwedoruk mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM o strategii jaką lewica powinna przyjąć przed wyborami parlamentarnymi. Według gościa Marcina Zaborskiego lewica powinna startować jako komitet wyborczy.

Wideo youtube

Paradoks SLD polega na tym, że to, od czego partia usiłowała się wizerunkowo uwolnić, stały się ze stygmatu ostatnim poważnym atutem, który go odróżnia np. od PO - ocenia politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Na eksperymenty, szukanie nowych wyborców mogą sobie pozwolić wielkie partie. Może to zrobić PiS, ale jeśli ktoś walczy o przekroczenie 5-procentowego progu, to nie może popełniać starych błędów i musi zadbać o tych, dla których jest się partia pierwszego wyboru - podpowiada prof. Chwedoruk.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gość: Rafał Chwedoruk