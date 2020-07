„Nie ma wątpliwości, że te wybory nie były uczciwe” – stwierdziła w Rozmowie w samo południe w RMF FM Agnieszka Pomaska pytana o to, czy Andrzej Duda jest legalnie wybranym prezydentem. „Ta kampania wyborcza nie była przeprowadzona na uczciwych zasadach (…). Póki co my jesteśmy od tego, żeby uszanować każdy głos, który mówi o tym, że - albo wskazuje na to, że - wybory mogły być nieuczciwe, że dochodziło do nieprawidłowości” – dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

