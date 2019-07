Ze statystyk policyjnych wynika, że w 2018 roku zaginęło 18 tys. osób. Jeżeli chodzi o osoby nieletnie, to jest to ponad 5 tys. – powiedział w RMF FM Filip Matuszewski, specjalista Fundacji Itaka do spraw poszukiwań. "Statycznie ok. 75-80 proc. poszukiwań udaje nam się doprowadzić do końca. Co oznacza, że dowiadujemy się, co się stało z zaginioną osobą – albo odnajdujemy ją żywą, albo niestety ciało" – dodaje. Jak mówił Gość Marcina Zaborskiego, Fundacja Itaka w prowadzeniu poszukiwań głównie posługuje się publikacją wizerunku. "Albo policja, albo rodzina, najbliżsi decydują o tym, kiedy kończą się poszukiwania. Mam do czynienia na co dzień i z sytuacjami, kiedy nie udaje nam się znaleźć zaginionych i z takimi, kiedy poszukiwania dają efekt. Trudno powiedzieć, które sytuacje mają miejsce częściej" – przyznaje Matuszewski.

