„Grill może się wydawać prozaicznym urządzeniem i może się kojarzyć z kiełbaską i gotowym zamarynowanym mięsem na tacce, ale wcale nie musi. Sama kiełbasa może być dziełem sztuki” - powiedział gość Rozmowy w samo południe w RMF FM Grzegorz Łapanowski, kucharz, przedsiębiorca i dziennikarz kulinarny.

Sama idea grillowania jest bardzo ciekawa. Gdybyśmy pojechali do Chin, do Kazachstanu, do Ameryki Południowej, do Hiszpanii, do Maroka, do Grecji, to wszędzie znaleźlibyśmy jakiś rodzaj grillowania i w ogóle pracy z ogniem. To, co my znamy jako grill. jest właściwie wierzchołkiem góry lodowej, całego wielkiego zagadnienia, które jest ciekawe - stwierdził dziennikarz.



Gość Pawła Balinowskiego był też pytany o to, jak uchronić dzieci przed niezdrową żywnością: W Polsce mamy bardzo mało działań profilaktycznych, bardzo dużo reklamy i olbrzymi dostęp do wysokoprzetworzonej żywności. To, co jesteśmy w stanie dać dziecku edukacja i dobry przykład. To jedna z nielicznych szans, żebyśmy uchronili nasze dzieci i samych siebie przed nienajlepszymi wyborami - powiedział kucharz.