"109 mld zł deficytu zaskoczyło mnie. To duży deficyt, biorąc pod uwagę, że wiele wydatków i transferów jest realizowanych poza budżetem" - mówi w Rozmowie w samo południe dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP. Czy możemy pożegnać się ze zrównoważonym budżetem na najbliższe lata? "Będzie trudno. Kolejne lata też będą trudne. Przed nami rok 2021, będzie odbicie, będzie wzrost, ale nie wrócimy do poziomów przedkryzysowych. A jest jeszcze duża niepewność co do drugiej fali epidemii, nie wiadomo, jak światowa gospodarka będzie się rozwijać. Z tym deficytem będziemy funkcjonować przez najbliższe kilka lat". Na pytanie, jaki prognozuje deficyt w sektorze finansów publicznych, gość Pawła Balinowskiego odpowiada: „On będzie na pewno około 200 mld zł, pytanie, czy będzie poniżej czy powyżej”.

REKLAMA