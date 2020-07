"Słyszę, że ma zostać ruch obywatelski stworzony - ja mówię: spoko. Niech ziarno i plewa rosną do czasu żniw. Luz i trzymam kciuki. Ale mam takie poczucie, że to jest takie trochę jednak 'Ej. My mówiliśmy o tym od dawna'" - stwierdził Przemysław Staroń, gość Rozmowy w samo południe w RMF FM. Doradca Szymona Hołowni podkreślał, że "bardzo kibicuje wszystkim wolnym obywatelom, żeby wspólnie realizowali plan naprawy Polski". "To jest bez dwóch zdań" - mówił. "Ale jest taki problem, bo ja się dowiaduję o różnych rzeczach, które Rafał Trzaskowski gdzieś tam wskazał - rzeczywiście jakiś czas później po tym, jak mówi o tym Szymon Hołownia" - ocenił.

REKLAMA