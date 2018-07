Gościem Rozmowy w samo południe w RMF FM we wtorek będzie Bogdan Klich. Z senatorem Platformy Obywatelskiej porozmawiamy m.in. o kolejnym etapie parlamentarnej debaty o sądownictwie – Senat zajmie się nowelizacją ustawy dotyczącej działania sądów powszechnych i tego najważniejszego – Najwyższego. Jakie argumenty przeciw zmianom ma PO? Czy ugrupowanie wezwie do ulicznych protestów podobnych do tych, które rok temu miały miejsce w całej Polsce w obronie niezależności sędziów? O to zapyta Bogdana Klicha Marcin Zaborski.

