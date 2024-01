"To próba ukarania kogoś za walkę z korupcją" - tak o wyroku skazującym byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 Radosław Fogiel. Były rzecznik PiS podkreślał, że "minister Kamiński jest człowiekiem honorowym, odważnym, krystalicznie uczciwym".

Radosław Fogiel / Marcin Obara / PAP

Wczoraj Mariusz Kamiński zapowiedział, że jeśli trafi do więzienia, to "będzie prowadził działalność publiczną zza krat". Radosław Fogiel stwierdził, iż jest przekonany, że tak będzie. "Ale przecież nie o to chodzi, abyśmy mieli w Polsce więźniów politycznych. Na razie odwołanie ministra Wąsika zostało pozytywnie rozpatrzone przez Sąd Najwyższy. Trwają prace nad rozpatrzeniem odwołania pana ministra Kamińskiego. Będziemy patrzeć, jak sytuacja się rozwija" - dodał Fogiel.

"Jest skandalem, że mamy do czynienia z łamaniem prawa na kilku poziomach, a przynajmniej nieprzestrzeganiem - zarówno jeśli chodzi o prezydenckie ułaskawienie, jak również jeśli chodzi o to, co robi marszałek Hołownia w kwestii mandatów (poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - przyp. red.)" - podkreślił Fogiel.

Michał Zieliński pytał swojego gościa o organizowany 11 stycznia przed Sejmem marsz w obronie mediów publicznych i przewidywaną frekwencję. "Samo miejsce, gdzie odbywa się manifestacja, nie jest jakieś ogromne, ale myślę, że będzie szczelnie wypełnione, frekwencja będzie zadawalająca, a temperatura na pewno będzie wysoka" - stwierdził Fogiel. Według niego w marszu weźmie udział kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy osób.