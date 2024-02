Unieważniono przetarg na audyt dotyczący weryfikacji i oceny harmonogramów inwestycji dla części lotniskowej oraz kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowała w środę spółka CPK. W komunikacie zaznaczono, że decyzję podjęto "w trosce o zapewnienie najwyższej jakości audytu".

Prezentacja koncepcji architektonicznej CPK / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Jak poinformował w środę Centralny Port Komunikacyjny "w trosce o zapewnienie najwyższej jakości audytu" obejmującego weryfikację i ocenę harmonogramów spółki Centralny Port Komunikacyjny dla części lotniskowej oraz kolejowej w zakresie linii kolejowych tzw. "Y", podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie audytu bez podania przyczyny.

Jeszcze 27 lutego br. w Katowicach pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek zapowiedział, że audyt dot. budowy portu lotniczego i kolei dużych prędkości ma być gotowy w połowie 2024 r. Wyniki audytu miały zostać przekazane rządowi, który miał podjąć ostateczną decyzję ws. portu lotniczego oraz linii kolejowych.

CPK informuje na swoich stronach internetowych, że w lipcu 2023 r. spółka przedstawiła projekt koncepcyjny terminala lotniskowego oraz dworca kolejowego i autobusowego. Wskazano, że tę dokumentację przygotował master architekt CPK, czyli brytyjskie konsorcjum Foster+Partners, które zaprojektowało wcześniej m.in. lotniska w Hongkongu, Pekinie i Dosze. W przygotowaniu jest projekt budowlany, który powinien być gotowy w drugim kwartale 2024 r.

Spółka zaznaczyła, że na zaawansowanym etapie są też prace przy projektowaniu płyty lotniska, m.in. dróg startowych oraz kołowania i płyt postojowych dla samolotów.

CPK podkreśliła, że według raportu EY nowa infrastruktura CPK "pozwoli czerpać miliardowe dochody" z obsługi lotniczego cargo. Oszacowano, że do 2060 r. tylko z ceł i VAT może to być dla budżetu Polski dodatkowych ok. 200 mld zł. Jak zaznaczono, z raportu firmy Kearney wynika, że inwestycje CPK będą impulsem dla gospodarki, pozwalając wygenerować do 2040 r. ok. 290 tys. nowych miejsc pracy.