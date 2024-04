„Mam nadzieję, że amerykańska pomoc dla Ukrainy będzie zatwierdzona w tym tygodniu, bo Rosjanie przygotowują kontrofensywę na Charków, wschód Ukrainy” - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki. Jak dodawał, Ukrainie brakuje teraz amunicji, sprzętu i żołnierzy.

Mykoła Kniażycki / Karolina Bereza / RMF FM

Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki podkreślał, że Kijów cały czas pracował nad tym, by otrzymać pieniądze od Stanów Zjednoczonych. Niestety Ukraina jest w grze między republikanami i demokratami w USA. To jest bardzo źle przed wyborami prezydenckimi - zauważył gość Tomasza Weryńskiego.

Wczoraj spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson poinformował, że Izba zajmie się osobnymi pakietami środków na pomoc dla Ukrainy , Izraela, państw regionu Indo-Pacyfiku, a także ustawą pozwalającą na użycie zamrożonych rosyjskich aktywów. Zapowiedź polityka daje nadzieję na uchwalenie pakietu dla Ukrainy przed końcem tygodnia. Sprawa przekazania kolejnych funduszy od USA dla Ukrainy przeciąga się już od pół roku.

Nikt nie wie, co będzie. Rosjanie chcą teraz 30-50 km przejść do przodu, żeby Ukraina nie mogła strzelać do armii rosyjskiej na pierwszej linii frontu. Dla nas jest bardzo ważne, by otrzymać uzbrojenie amerykańskie. Ważne, kiedy otrzymamy to uzbrojenie - bo do tej pory nie otrzymaliśmy F-16. Od tego, kiedy dostaniemy pomoc, zależy, ilu jeszcze Ukraińców zginie - alarmował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Kniażycki.

Jak podkreślał nasz gość, Ukrainie brakuje amunicji, sprzętu, żołnierzy. Zauważył, że obecnie dzieje się tak samo jak w 2014 r. - część ludzi w Ukrainie i na Zachodnie żyje zwykłym życiem, nie myśli o wojnie, ludzie już zapomnieli, jak wielkie jest zagrożenie.

Kniażycki stwierdził, że nie wierzy w prognozy niektórych analityków, że Ukraina przegra wojnę w tym roku. Część ludzi będzie walczyć do ostatnich chwil. Nie wierzę, że Rosjanie wygrają tę wojnę. Ukraina wygra, państwo ukraińskie zostanie, teraz to zależy, ilu ukraińskich żołnierzy zginie - podkreślił. Mam nadzieję, że jak w USA przegłosują pomoc, to w Ukrainie będzie lepiej z mobilizacją - dodał.

Dla nas teraz nie są tak ważne czołgi, ważne są wojskowe samochody, amunicja i pociski - to, co dostaliśmy, to mamy, ale nie mamy amunicji i pocisków do tego - alarmował nasz gość.