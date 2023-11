"Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Polacy byli włączeni do grupy cudzoziemców, którzy są ewakuowani (ze Strefy Gazy do Egiptu – red.)" - zapewniał Arkadiusz Mularczyk, gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. "Prowadzimy rozmowy ze wszystkimi możliwymi partnerami" - dodał. Przypomnijmy, w Strefie Gazy przebywa – według Mularczyka - ok. 20 polskich obywateli. Wiceminister spraw zagranicznych podkreślił, że działania wojenne w Strefie Gazy powinny być wstrzymane, by można było przeprowadzić ewakuację.