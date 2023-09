"Inflacja wywołana wzrostem cen z importu już się skończyła. Putinflacja się skończyła. Mamy do czynienia z PiS-inflacją i Orlen-infalcją - powiedział gość RMF FM i radia RMF24 Marek Belka - były szefa NBP i były premier.

Marek Belka / RMF FM

Jego zdaniem, wczorajsza obniżka stóp, ma typowo przedwyborczy charakter. My tu was na Świętokrzyskiej ( siedziba NBP - przyp.red ) popieramy was tam na Nowogrodzkiej ( siedziba PiS - przyp.red ) - stwierdził.

Marek Belka podkreślił jednocześnie "decyzją o obniżce stóp stoi telefon z Nowogrodzkiej".