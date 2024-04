"Obiecuję, że wybuduję szpital w Gliwicach. Na pewno to zrobię, to będzie placówka z XXI wieku" - zadeklarowała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 pierwsza prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Prywatnie żona Borysa Budki zapewniła: "Sprawy, którymi zajmuje się mój mąż, nie mają bezpośredniego wpływu na to, co dzieje się w mieście". Kuczyńska-Budka wskazała, że w jej mieście często brakuje rzeczy drobnych takich jak ławki dla seniorów i podkreśliła, że naprawi w tej kwestii błędy poprzedników.

Katarzyna Kuczyńska-Budka / Jarek Praszkiewicz / PAP

