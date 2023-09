"Polskie władze działają pod presją wyborów; wcześniej szły Ukrainie na rękę w kwestii zboża, teraz się nie zgadzają" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i RMF24 Bronisław Komorowski, odnosząc się do zapowiedzi blokady ukraińskiego zboża po 15 września. Były prezydent stwierdził, że "Polska z powodu naszych władz jest w sytuacji niezręcznej". "Mówi tylko językiem interesu" - dodał.

Bronisław Komorowski / RMF FM

Do 15 września br. obowiązuje zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Dozwolony jest tranzyt zbóż przez terytoria tych krajów. Polskie władze jasno deklarują, że po 15 września ukraińskie zboże nie wjedzie do Polski.

Nie można kierować się tylko i wyłącznie emocjami. (...) Trzeba było być racjonalnym od samego początku i starać się znaleźć jakieś rozwiązanie, które chroniłoby w większym stopniu interes polskich rolników, a jednocześnie dawało szanse na rzeczywistą pomoc Ukrainie - powiedział Bronisław Komorowski.

Były prezydent zasugerował, że Andrzej Duda powinien podjąć próbę znalezienia rozwiązania kompromisowego, np. ułatwienia w tranzycie.

Szukałbym sposobu na ułatwienie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża w świat, ale interes polityczny do wyborów ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest taki, by zaostrzyć przekaz i zyskać wyborców np. Roberta Bąkiewicza - dodał.

Gość Tomasza Weryńskiego zarzucił polskim władzom, że te "stroszą się antyukraińsko". PiS jest dzisiaj zainteresowany pokazaniem konfliktu polsko-ukraińskiego przed wyborami. Sprawa zboża nadaje się na cichą dyplomację, a oni ją nagłaśniają - stwierdził.

Więcej wkrótce...