"Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo i coraz większe z każdym dniem, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i funduszy strukturalnych trafią do Polski w tym półroczu. Rząd nad tym pracuje" - zapewnia w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Kobosko - poseł, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Dodaje, że "kontakty z Komisją Europejską są dzisiaj rozgrzane i to jest właściwy kierunek". "My zapowiadaliśmy w kampanii i zaraz po powołaniu rządu, że właśnie odblokowanie funduszy - z jednej strony Funduszu Odbudowy, z drugiej strony funduszy spójności - będzie jednym z naszych priorytetów. Te pieniądze się Polsce należą i one jak najszybciej powinny zasilić naszą gospodarkę" - dodaje gość Tomasza Weryńskiego.

Michał Kobosko / Michał Dukaczewski / RMF FM

Michał Kobosko przyznaje, że problemem może być samo wydatkowanie środków z KPO.

To jest realny problem, bo to de facto zahamowanie napływu funduszy do Polski może mieć bardzo konkretny skutek. Ten fundusz został - zgodną decyzją wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej - przewidziany do wydawania do roku 2026. Wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej wydaje te pieniądze od kilkunastu miesięcy. W przypadku Polski to jest ciągle zero, bo my tych pieniędzy nie mieliśmy - mówi poseł.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kobosko: Kontakty z KE są dziś rozgrzane. To właściwy kierunek

Miałem ostatnio rozmowy w Brukseli. Pytałem też o to przedstawicieli innych państw członkowskich - czy może być gotowość do wydłużenia terminu przydatności Funduszu Odbudowy. Na razie nie widać takiego wielkiego apetytu. Na razie wszystkie kraje członkowskie uznają, że to był fundusz pomyślany na konkretny czas, na konkretne potrzeby. To nie są potrzeby na zawsze, to są potrzeby związane z konkretną sytuacją ekonomiczną, która była w Europie w wyniku pandemii - informuje polityk, przyznając, że w tym względzie specjalnego traktowania Polski nie będzie. Tu musiałaby być koalicja z innymi państwami, żebyśmy mieli szansę na wydłużenie tego terminu. Ja mam nadzieję, że my jako kraj będziemy w stanie wykorzystać te środki - dodaje Kobosko.

