"Trybunał Konstytucyjny jest obiektywny, tylko nowa władza oczekuje, że będzie jej podległy. Oni uważają, że istnieje tylko coś, co oni sami wybiorą, co jest oczywiście totalnym zaprzeczeniem demokracji" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł PiS Sebastian Kaleta. Były sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w ten sposób odniósł się do pytania o plany koalicji rządzącej co do Trybunału Konstytucyjnego.