Bogdan Zalewski zaprosił do porannego poniedziałkowego programu w RMF FM i Radiu RMF24 Grzegorza Schetynę - senatora nowej kadencji parlamentu, a w przeszłości szefa Platformy Obywatelskiej, marszałka Sejmu, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra spraw zagranicznych.

/ Michał Dukaczewski / RMF FM

Grzegorz Schetyna to jeden z najbardziej doświadczonych polskich polityków, który ma praktykę zarówno w sprawach partyjnych, parlamentarnych jak i rządowych. Dlatego wywiad będzie dotyczył kluczowych kwestii w naszym kraju i na świecie.

1. Nowa umowa koalicyjna ma być przedstawiona w ciągu kilku dni. Czy do posiedzenia Sejmu 13 listopada poznamy program rządzenia oraz podział stanowisk?

2. Czy umowa między dotychczasowymi ugrupowaniami opozycyjnymi kończy rządowy serial?

3. A może jest jeszcze alternatywa dla układu KO, Trzecia Droga, Lewica?

4. Czy dotychczasowy premier Mateusz Morawiecki będzie próbował podjąć misję tworzenia gabinetu? Czy to będzie mission impossible, starania z góry skazane na porażkę?

5. Jakie powinno być najważniejsze wyzwanie w kraju dla nowego rządu na pierwsze 100 dni?

6. Co jest najistotniejszym zadaniem w dyplomacji: co z próbami federalizacji, a nawet centralizacji Unii Europejskiej? Jakie nowe niebezpieczeństwa czyhają ze Wschodu? Co z eskalującą wojną na Bliskim Wschodzie?

7. Jaką Grzegorz Schetyna widzi swoją rolę w Senacie po 26 latach bycia posłem?

Odpowiedzi na te i inne pytania w poniedziałek w Rozmowie o 7:00w RMF FM i Radiu RMF24. Zaprasza Bogdan Zalewski!