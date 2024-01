​Gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Dariusz Joński - poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący komisji ds. wyborów kopertowych. Zapytamy go, dlaczego komisja, która przesłuchiwała Jacka Sasina, musiała zacząć się od awantury i politycznych przepychanek.

Dariusz Joński / Karolina Bereza / RMF FM

W rozmowie pojawią się też wątki dotyczące Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego; sporu o to, czy są, czy nie są posłami oraz czy ich wejście do budynku parlamentu będzie blokowane.

