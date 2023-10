„Pan Duda powinien zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu tak szybko, jak się da” - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Włodzimierz Cimoszewicz. Europoseł podkreślał, że jest to m.in. kwestia uchwalenia nowej ustawy budżetowej. „W wielu krajach nowe parlamenty są zbierane po kilku dniach od wyborów i ułatwia się w ten sposób powstanie nowego rządu” - zauważył nasz gość.

Włodzimierz Cimoszewicz / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Zdaniem Włodzimierza Cimoszewicza powierzenie misji tworzenia rządu PiS-owi byłoby poważnym błędem ze strony prezydenta Andrzeja Dudy.

Powoływanie się na tradycję, że zawsze zwycięska partia otrzymywała misję tworzenia rządu, jest w tym przypadku bez sensu, dlatego że ta zwycięska partia nie jest w stanie utworzyć rządu i to wszyscy wiedzą. To byłyby jedynie manipulacje, budzące podejrzenia o intencje, o co tu chodzi - zauważył rozmówca Pawła Balinowskiego.

Dlatego, zdaniem Cimoszewicza, prezydent powinien powierzyć misję większości sejmowej. A ta większość jest określona - dodał Cimoszewicz.

