W przypadku incydentu z poniedziałku, kiedy Google pokazał nieprawdziwy kurs złotego, nie do końca można ukarać Google’a - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 szef UOKiK Tomasz Chróstny.

W poniedziałek w internecie pojawiły się dane serwisu Google o aktualnych kursach walut, z których wynikało, że euro jest warte nawet 5,20 złotego, dolar prawie 4,70 złotego, a frank szwajcarski 5,30 złotego.

"Ten kurs złotego, który sieje panikę to fejk (błąd źródła danych)" - komentował w poniedziałek minister finansów Andrzej Domański. Odsyłał jednocześnie do notowań serwisu Bloomberga, gdzie euro kosztowało w tym samym czasie 4,34 złotego.

W dzisiejszej Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Michał Zieliński pytał szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o incydent z poniedziałku. Tomasz Chróstny przyznał, że w tym przypadku praktycznie nie ma możliwości ukarania Google’a.

Jeśli mielibyśmy szkodę bezpośrednio wyrządzoną konsumentom, miałoby to wpływ na ich interesy, to możemy stosować zarówno ustawę, jak i w przyszłości zmodyfikowany DSA (akt o usługach cyfrowych - przyp. red.) - zapewnił Chróstny.

Robi się coraz więcej przestrzeni, żeby wymagać odpowiedzialności (od wielkich przedsiębiorstw - przyp. red.). W sytuacji gdyby te informacje wprost naruszały interesy konsumentów, bądź stanowiły dezinformację, to czy to na poziomie już funkcjonującej ustawy, czy DSA rzeczywiście jest możliwość, żeby tej odpowiedzialności wymagać - dodał szef UOKiK. Idziemy w tym kierunku, żeby najwięksi przedsiębiorcy na tym rynku robili to w sposób prawidłowy i nie wprowadzali nas w błąd - zapewnił.