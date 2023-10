Zbliża się czas Wszystkich Świętych. W związku z tym, aby wszyscy w Białymstoku mogli bezpiecznie dotrzeć na groby swoich bliskich, miasto wprowadziło zmiany w organizacji ruchu przy białostockich nekropoliach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsze zmiany wprowadzone będą już 31 października i potrwają do 2 listopada. Na niektórych ulicach wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się, którego złamanie może grozić usunięciem pojazdu na koszt właściciela. Najważniejsze zmiany wprowadzone będą jednak w środę, 1 listopada.

Ruch jednokierunkowy przy nekropoliach

Ruch jednokierunkowy wprowadzony będzie na ulicy Raginisa (od ul. Wysockiego do św. Maksymiliana Kolbego), św. Maksymiliana Kolbego (od ul. Raginisa do Wysockiego), Zgoda, Krzyżowej, Łącznikowej (od ul. Wysockiego do Raginisa).

Ponadto ruch jednokierunkowy będzie wprowadzony również na Wysockiego (odcinek od ulicy św. Maksymiliana Kolbego do ul. Raginisa), co umożliwi poruszanie się w kierunku centrum lewą częścią jezdni, z kolei skręt w lewo z ul. Wysockiego w ul. Raginisa odbywać się będzie z lewej części jezdni ul. Wysockiego.

Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał też na ul. Trawiastej (od ul. Raginisa do Kazimierza Wielkiego).

/ bialystok.pl /

Będą wprowadzone również pasy ruchu dla autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Przejazdy BKM będą możliwe na ul. Raginisa (za ul. Ustronną do ul. Św. Maksymiliana Kobego), św. Maksymiliana Kolbego, Wysockiego (od galerii handlowej do ul. Wasilkowskiej) oraz na Wasilkowskiej (od ul. Wysockiego do krzyżówki ulic generała Andersa i generała Sosabowskiego).

/ bialystok.pl /

Na niektórych skrzyżowaniach w pobliżu nekropolii pojawi się również zakaz skrętu, a na parkingach przy cmentarzach będą wyznaczone i oznakowane miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych i taksówek.

Nieczynne przejście dla pieszych i darmowa komunikacja

W środę, 1 listopada przejście dla pieszych przez ul. Wysockiego, naprzeciwko wejścia głównego na cmentarz miejski, będzie nieczynne. Przekraczanie jezdni przez pieszych będzie odbywało się na tymczasowym przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ul. Wysockiego, przy skrzyżowaniu z ul. św. Maksymiliana Kolbego.

Przystanek komunikacji miejskiej w rejonie tego przejścia będzie przesunięty za ul. św. Maksymiliana Kolbego, jadąc w kierunku Wasilkowa.





/ bialystok.pl /

Ponadto 1 listopada przejazdy wszystkimi liniami Białostockiej Komunikacji Miejskiej będą bezpłatne. Obowiązywał będzie świąteczny rozkład jazdy, a w godzinach od 9:00 do 17:00 uruchomione będą specjalne linia o oznaczeniach od C1 do C8.