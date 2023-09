"Polska nie powinna partycypować w podziale uchodźców, którzy przybyli na Lampedusę" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Anna Maria Żukowska. Zdaniem posłanki Lewicy powinniśmy ograniczyć się do wysłania pomocy humanitarnej do Włoch.

Polska powinna jasno i twardo mówić, że przyjęła już ponad 4 mln uchodźców w szczytowym okresie, a w tej chwili przybywa ich około 2 mln, z terenów ogarniętych realną wojną, z Ukrainy. Nie powinna więc partycypować w podziale uchodźców z Lampedusy - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Lewicy pytana o to, czy nasz kraj powinien pomóc w relokowaniu przybyszów z Lampedusy.

Anna Maria Żukowska dodała jednak, że Polacy powinni pomóc Włochom, ale w inny sposób. Tak jak pomagaliśmy przy pożarach w Grecji, taki rodzaj pomocy to też wartość symboliczna solidarności i to też liczy się w polityce - mówiła.



Według Anny Marii Żukowskiej, państwa, które nie przyjęły takiej liczby uchodźców z Ukrainy jak Polska, mają teraz przestrzeń do tego, żeby zaopiekować się osobami, które trafiły na Lampedusę.

Francja i Niemcy zamknęły swoje granice, jednocześnie namawiając do wielkiej, europejskiej solidarności, to jest coś co nie powinno zafunkcjonować, to jest moim zdaniem hipokryzja części europejskich krajów, akurat tych największych gospodarek, tak się składa niestety i próbuje się to przerzucić na kraje mniejsze, takie jak Polska - dodała posłanka Lewicy.



W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyleciała ma Lampedusę, aby szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z napływem imigrantów z Afryki. Szefowa KE zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch - zapewniła von der Leyen.



Tymczasem, jak poinformował dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, rząd PiS przyjmie we wtorek specjalną uchwałę ws. planu migracyjnego UE, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Musimy to zrobić, bo szefowa KE po wizycie na Lampedusie ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy.



