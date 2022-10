„Łukaszenka walczy o życie polityczne, fizyczne, o zachowanie władzy, o zachowanie kontroli nad państwem, ponieważ on traktuje Białoruś jako swoją własność. To jest jego własność od 28 lat i on będzie bronił tej własności. Jeżeli będzie trzeba, to będzie strzelał. Teraz wsadza ludzi na 14, 18, 25 lat, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie strzelał i rozstrzeliwał” - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Dom Białoruski.

Wideo youtube Łukaszenka jeszcze niejednoznacznie, ale wkroczył (do wojny po stronie Rosji - przyp. RMF FM) i wspiera Putina od początku wojny - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Aleś Zarembiuk skomentował doniesienia dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę. Kupione przez Rosję irańskie drony, które spowodowały duże zniszczenia w Kijowie, miały przylecieć z Białorusi. Prezes Fundacji Dom Białoruski dopytywany o wspólne zgrupowanie wojsk rosyjskich i białoruskich, powiedział: Oni się przygotowują, żeby wejść do Ukrainy od strony Białorusi, żeby otworzyć drugi front. My widzieliśmy manewry wojskowe przed rozpoczęciem wojny i tez wtedy mówiono, że nic nie będzie, że to ma charakter obronny. Tak jak mówi się teraz - mówił Zarembiuk. Uchodźca polityczny nie ma wątpliwości co do tego, że Białoruś weźmie Ukrainę w kleszcze. Krzyczą, że grozi nam Polska, grozi nam Litwa, że NATO ściąga na granice coraz więcej wojska i NATO, Ukraina są zagrożeniem - zaznaczył. "Nie można gołymi rękami przeciwstawić się rakietom" W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też wątek białoruskiej propagandy. Aleś Zarembiuk pytany, czy Białorusini w nią wierzą, odpowiedział: Białorusini nie wierzą, ale również nic nie zrobią. Nie można gołymi rękami przeciwstawić się rakietom, dronom, przeciwstawić się zatrzymaniom i łagrom na 25 lat więzienia. Dlatego społeczeństwo reaguje w inny sposób: dyskusje w kuchniach i wspieranie Ukraińców jak tylko mogą - poprzez datki, poprzez przyjęcie do siebie. Druga część białoruskiego społeczeństwa po prostu ucieka. Są ogromne kolejki za wizami, przede wszystkim za wizami humanitarnymi do Polski. "Poczobut dostanie bardzo wiele lat absolutnie za nic" W trakcie rozmowy z Robertem Mazurkiem Aleś Zarembiuk zdradził, że wczoraj kolejny białoruski opozycjonista usłyszał wyrok. Mój kolega, przedsiębiorca Mikołaj Autuchowicz dostał wyrok 25 lat więzienia, a był tylko przedsiębiorcą i politykiem - mówił. Łukaszenka walczy o życie polityczne, fizyczne, o zachowanie władzy, o zachowanie kontroli nad państwem, ponieważ on traktuje Białoruś jako swoją własność. To jest jego własność od 28 lat i on będzie bronił tej własności. Jeżeli będzie trzeba, to będzie strzelał. Teraz wsadza ludzi na 14, 18, 25 lat, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie rozstrzeliwał - dodał. W więzieniu bez wyroku siedzi też polski działacz Andrzej Poczobut. I jest wpisany na listę terrorystów, według mnie dostanie bardzo wiele lat absolutnie za nic - stwierdził Zarembiuk. Podkreślił, że nagroda Nobla dla Alesia Bialackiego daje nadzieję całego białoruskiego społeczeństwa. Widzimy, że zachód nas zauważył - zaznaczył. Zobacz również: Politico: Pentagon rozważa finansowanie Starlinków dla Ukrainy

Rosja atakuje sieć energetyczną i infrastrukturę cywilną Ukrainy [RELACJA]

Manewry nuklearne NATO. Amerykanie wysyłają bombowce B-52

Wkrótce mieli zostać rodzicami. Młode małżeństwo wśród ofiar ataku dronów kamikadze