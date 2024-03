Co dalej z CPK? Hołownia wyśmiał projekt

CPK jest ważnym projektem cywilizacyjnym, który dzisiaj podlega analizie ekonomicznej - stwierdził gość RMF FM, co spotkało się z ripostą Roberta Mazurka - "Żadnych analiz ekonomicznych na razie rząd nie prowadzi" - powiedział prowadzący.

Tymczasem wiele wskazuje na to, że Szymon Hołownia nieprzychylnie patrzy projekt Centralnego Portu Lotniczego i porównuje go do zbędnego postoju taksówek. Paweł Zalewski uważa, że taki wielki hub lotniczy jest Polsce potrzebny, ale ma zastrzeżenia.

Z punktu widzenia wojskowego potrzeba nam dużego portu, który będzie miał dwa pasy, które będą przyjmowały duże samoloty transportowe. Lokalizacja CPK nie jest najbardziej szczęśliwa - powiedział. Zalewski przyznaje jednak, że w warunkach kryzysu, "przed potencjalnym konfliktem" taki port może odegrać swoją rolę. Stwierdza jednak, że "z punktu widzenia militarnego inna lokalizacja jest lepsza" - mówił wiceszef MON.

Zalewski: Powinniśmy pomagać Ukrainie nie zwiększając ryzyka po naszej stronie

Polska nie powinna, nie miała takiej intencji, nie ma takiej intencji i nie będzie miała takiej intencji, aby wysłać wojska na Ukrainę - powiedział wiceminister obrony komentując niedawne słowa prezydenta Francji, który nie wykluczył wysłania wojsk do Ukrainy.

Odbieram słowa prezydenta Macron jako próbę tworzenia tzw. dylematu strategicznego po stronie rosyjskiej, mówiąc wprost - ryzyka polegającego na tym, żeby odejść od sytuacji, że Rosjanie doskonale wiedzą czego my nie zrobimy, gdy oni coś zrobią. Chodzi o to - i to jest intencja prezydenta Macrona - aby NATO nie był tak jednoznaczny (...) w działaniach, które są do przewidzenia przez Putina - powiedział Zalewski.