Jestem rozczarowany podejściem niektórych starych demokracji, które są już tak stare, że zapomniały na czym polega demokracja – mówi poseł PSL – Koalicji Polskiej Władysław Teofil Bartoszewski, pytany o kolejny pakiet unijnych sankcji na Rosję. Jak zaznacza, jest rozczarowany m.in. postawą Niemiec wobec wojny w Ukrainie.

Niemcy mówią, że przekazują nie wiadomo co Ukrainie i jest tam wiele obietnic, ale tak naprawdę przekazali 20 haubic i 16 Gepardów. Te Gepardy się ciągle psują i te haubice też. Polska przekazała 300 czołgów i Kraby, Estonia przekazała proporcjonalnie najwięcej ze wszystkich, robią co mogą - zaznacza Władysław Teofil Bartoszewski.



Na pytanie Roberta Mazurka, że znaczna część Zachodu, chce, żeby wojna w Ukrainie trwała jak najkrócej, bo kraje te chcą handlować z Rosją, poseł PSL odpowiada: "wandel durch handel" jak mówili Niemcy przez wiele lat.



"Europa Zachodnia uzależniła się zarówno od Rosji jak I od Chin. I nie wygląda na to, żeby to się skończyło. Pan Orban jest hamulcowym w Unii, jeżeli chodzi zablokowanie Rosji na europejskich rynkach, a była kanclerz Niemiec Angela Merkel doprowadziła do kryzysu energetycznego i do kryzysu sił zbrojnych Niemiec. De facto doprowadziła Bundeswehrę do upadku. Ona jest za to odpowiedzialna" - mówi.

Na pytanie czy rząd i opozycja ws. Ukrainy mówią jednym głosem, gość Roberta Mazurka odpowiada: Myślę, że tak. "My nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o politykę rządu w tej sprawie" - twierdzi.



Czy w sprawie reparacji też mówicie jednym głosem? - pytał Robert Mazurek.



Ja nie mówię o reparacji. Ja mówię o zadośćuczynieniu. Posługuję się terminologią, która przeszła w uchwale sejmowej. Ja to wymyśliłem i ja to napisałem - stwierdził Poranny gość RMF FM.