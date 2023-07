Faktura za każdego w Polsce mieszkającego Ukraińca? "To jest już nie tylko gościna, ale odpowiedzialność za ponad rok opieki, podzielenia się podatkami" - odpowiada na pytanie Piotra Salaka, gość Porannej rozmowy w RMF FM Władysław Kosiniak - Kamysz. Jak podkreśla: jeżeli UE mówi: wprowadzamy rozwiązania migracyjne, to nie może zamykać oczu na to, co zrobiła Polska i Polacy.

Władysław Kosiniak-Kamysz: UE nie może zamykać oczu na to, co zrobiła Polska ws. Ukraińców

"Półtora miliona Ukraińców przyjechało do Polski i tu mieszkają (...). Nie chodzi o to, żeby te pieniądze były dla Ukraińców, tylko dla Polaków, dla przedsiębiorców, najbardziej dla wspólnot samorządowych" - tłumaczy poranny gość RMF FM.

Na pytanie "czy chce pan wszystko sprowadzić do finansów", Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada: i tak te finanse nie zastąpią, nie przekroczą tego, co zrobili Polacy.

"Odruch serca jest wart o wiele więcej niż ta faktura. UE płaciła miliardy euro za to, żeby uchodźcy nie przyjeżdżali do Europy, żeby zostali w Turcji. U nas nie było katastrofy humanitarnej, dokonaliśmy cudu. Uważam, że UE powinna się na to złożyć. Nie tylko polski rząd, nie tylko polski podatnik, ale też europejski. Ci, którzy mieszkają dalej np. w Irlandii nie mają tych problemów" - mówi.

Na pytanie, czy nie jest to "nakręcanie nastrojów antyukraińskich" - lider PSL odpowiada: to jest ich studzenie. "Te nastroje rosną. Jeżeli ktoś zamyka na to oczy, jeżeli nie widzi tego, że Polacy się oburzają, że polskie dzieci muszą czekać do żłobka, przedszkola. Opowieści, które ja słyszę jako lekarz, ze szpitali a propos pierwszeństwa - często nieprawdziwe - ale one się niosą. Jeżeli byłoby takie poczucie, że zainwestowaliśmy, ale też ktoś z nami się na to składa, to byłoby dużo lepiej. My za to płacimy jako Polska, ale ja chcę, żeby partycypowała w tym UE. UE powinna nam w tej sprawie pomóc. Polska za to płaci" - podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jakie pytanie referendalne?

"Rozpisałbym referendum, ale nie w terminie i nie w dniu wyborów. Te dwa porządki nie powinny być ze sobą mieszane" - tłumaczy gość Roberta Salaka pytany o referendum ws. relokacji uchodźców w UE.

Pytanie referendalne? Odpowiedź na to pytanie już test. Polacy nie chcą automatyzmu relokacji. PiS nie chce zadać tego pytania. Jako społeczeństwo nie jesteśmy do tego przygotowani. Robienie kampanii wyborczej i kampanii referendalnej, przenikanie się też finansowania... moim zdaniem to jest bardzo nieprzejrzyste. Kampania referendalna nie jest tak ograniczona limitami finansowymi jak kampania wyborcza. Jak te dwa byty rozdzielimy? - pytał lider ludowców w Porannej rozmowie w RMF FM.