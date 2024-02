"Jestem wspólnym kandydatem (w wyborach na prezydenta Warszawy - przyp. red.) Bezpartyjnych Samorządowców i Konfederacji" - przekazał poseł Przemysław Wipler, który był gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Jego zdaniem, "niepoważne podejście do Warszawy" ma Rafał Trzaskowski, ponieważ "startuje, a wiadomo, że jego marzeniem jest prezydentura Polski, a być może również stanowiskiem eurokomisarza się zadowoli".

"Rada liderów Konfederacji zatwierdziła kandydaturę na prezydenta Warszawy posła Przemysława Wiplera" - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM. Wipler zaznaczył, że jest "wspólnym kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców i Konfederacji". "Koalicji, którą zawiązaliśmy na te wybory na prezydenta Warszawy" - dodał.

Robert Mazurek zapytał swojego rozmówcę o to, czy nie jest to żart.

"Dlaczego miałbym żartować? Żartuje tylko ten, kto chce być tylko na rok lub na pół roku prezydentem Warszawy. To jest niepoważne podejście do Warszawy, jeśli ktoś startuje, a wiadomo, że jego marzeniem jest prezydentura Polski, a być może również stanowiskiem eurokomisarza się zadowoli, to to jest żart z Warszawy" - powiedział Przemysław Wipler.

"Mam na myśli obecnie urzędującego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego" - podkreślił.

Zdaniem Wiplera Trzaskowski "wstrzymuje procesy inwestycyjne, wstrzymuje ważne działania, unika trudnych tematów".

"Jakby pan naprawdę chciał być prezydentem Warszawy, to wymyśliłby pan kampanie dużo wcześniej, a nie 1,5 miesiąca przed wyborami" - powiedział Robert Mazurek.

"Dyskusję na ten temat prowadziliśmy bardzo długo, ale ostatnich kilka tygodni to były dyskusje z naszymi koalicjantami" - odpowiedział poseł.

Wipler przypomniał, że 9 lat temu również startował w wyborach na prezydenta Warszawy. "Osiągnąłem lepszy wynik niż Marek Jakubiak. Miałem wtedy około 5 procent. Byłem wtedy indywidualnym posłem, nie miałem za sobą klubu parlamentarnego, ogólnopolskiej formacji i sojuszu z Bezpartyjnymi Samorządowcami i wtedy mój start ogłoszono 4 tygodnie przed wyborami" - wyjaśniał.

Program wyborczy

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM zapytał swojego gościa o to, jakie ma propozycje dla Warszawy jako kandydat na prezydenta stolicy.

"Po pierwsze Warszawa powinna znów być miastem, w którym się buduje, w którym buduje się nowe mieszkania, ponieważ gigantyczny wzrost cen mieszkań to jest jeden z wielkich problemów warszawiaków" - mówił.

Jego zdaniem, "Rafał Trzaskowski radykalnie zmniejszył liczbę pozwoleń budowlanych".

"Czy budowałby pan mieszkania czynszowe?" - zapytał dziennikarz. "Myślę, że nie, ale zrobiłbym porządek z pustostanami" - stwierdził polityk. "Ja mówię o pustostanach, które są w zasobach mienia komunalnego" - dodał.

"Koniec wojny z kierowcami - zwężania ulic, utrudniania w sposób celowy poruszania się własnym samochodem w Warszawie, żadnych stref czystego transportu" - powiedział gość rozmowy. Postulował również, żeby "zmniejszyć biurokrację, ponieważ w Warszawie pracuje 15 tys. urzędników".

Jak stwierdził, "te pieniądze, które idą w chwili obecnej na biurokrację, powinny być przeznaczone na usługi publiczne".

Robert Mazurek zapytał Przemysława Wiplera o to, czy będą zwolnienia urzędników. "Damy im szansę pracować na rynku, bo w Warszawie brakuje rąk do pracy" - odparł poseł. Jego zdaniem, "gdyby w Warszawie było wysokie bezrobocie, byłby to jakiś problem społeczny".

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Robert Mazurek zapytał również Przemysława Wiplera o jego członkostwo w komisji śledczej ds. Pegasusa. "Czego pan się chce dowiedzieć w tej komisji?" - zapytał prowadzący rozmowę.

"Chciałbym się dowiedzieć, czy w oparciu o błahe przesłanki zakładano obywatelom podsłuchy. Mówię celowo 'obywatelom', bo nadmierne skupienie się nadmiernie na konkretnych politykach dawnej opozycji, obecnego rządu, to jest błąd. Powinniśmy pokazać, że ten problem był szerszy i dotyczył po prostu wszystkich obywateli" - powiedział Wipler w Porannej rozmowie w RMF FM.

Członkostwo Ukrainy w UE

Na pytanie o to, czy Ukraina powinna wejść do UE, polityk stwierdził, że "jest to bardzo trudna decyzja, dużo trudniejsza niż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej".

"Jeżeli tak będą wyglądały rozmowy z Ukrainą o akcesji do Unii Europejskiej, jak rozwiązanie problemu nielegalnego wwożenia gigantycznych ilości płodów rolnych do Polski, to nie będzie żadnej akcesji Ukrainy" - mówił.

"Chciałbym, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej" - dodał. Zwrócił uwagę na to, że należy zabezpieczyć interesy polskich rolników.

