„Ja w tym momencie zdejmuję kapelusz partyjny. To nie jest stanowisko Trzaskowskiego, czy Jaśkowiaka, którzy mają jasną przynależność partyjną. To jest stanowisko wszystkich korporacji samorządowych – nie ma dzisiaj podstaw prawnych, żeby wydawać poczcie jakiekolwiek dane” – tak o organizacji wyborów korespondencyjnych mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przyznał także, że obecnie najważniejszym jest powstrzymanie rządzącego Prawa i Sprawiedliwości od organizacji "farsy wyborów, które nie będą ani tajne, ani powszechne".

Wideo youtube

Audio POSŁUCHAJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z RAFAŁEM TRZASKOWSKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trzaskowski powiedział, że cały proces wymagania od samorządowców przekazania danych ze spisu wyborców to "łamanie podstawowych procedur". Nie ma w tej chwili podstaw prawnych do tego, by wydawać wrażliwe dane obywateli. Wystarczy poczekać na Senat i Sejm. Wystarczy poczekać dwa tygodnie. Nie łamiąc tych procedur, jeśli PiS jest przekonany, że przeforsuje tę ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, to wówczas będzie wszystko zgodnie z prawem - mówił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy wskazał, że cały proces wyborów korespondencyjnych jest narażony na wiele problemów. To jest problem sformułowania komisji wyborczych w środku epidemii, to jest problem wrzucania pakietów wyborczych do skrzynek, gdzie trzeba będzie wyjść z domu, żeby te pakiety wrzucić do skrzynek - wyliczał.

Gość Roberta Mazurka powiedział także, że nie znając rozporządzenia wszelkie plany to “wróżenie z fusów". Nie wiadomo na przykład dokładnie, ile będzie skrzynek, do których można wrzucać wypełnione pakiety wyborcze. Z tego co słyszałem, to te skrzynki mają być w wybranych miejscach, gdzie były komisje wyborcze, ale nie we wszystkich - przyznał.

Pytany z kolei o pomysł mianowania Jarosława Gowina marszałkiem Sejmu, prezydent Warszawy odpowiedział, że w tej kwestii "chodzi przede wszystkim o to, żeby powstrzymać PiS od organizowania farsy wyborów, które nie będą ani tajne, ani powszechne".

Rafał Trzaskowski powiedział także, że jego zdaniem rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przedłużanie go do momentu, w którym możliwe będzie przeprowadzenie wyborów w sposób bezpieczny. Jest propozycja, by zrobić to za rok, bo wygląda na to, że za rok w maju sytuacja będzie bezpieczna - zaznaczył.