„Trzeba zrobić wszystko, żeby był rząd opozycji. Trzeba zrobić wszystko, żeby ani Konfederacja, ani PiS do władzy nie doszły. Taki jest cel” - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela. Wiceprzewodniczący klubu Lewicy zapewniał, że „ani z PiS-em, ani z Konfederacją w sojusz nie wejdziemy, żadnej koalicji nie będzie”.

Wideo youtube

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa o pakt senacki. Nie wydaje mi się, żeby ultrakonserwatyści byli na tych listach - mówił Tomasz Trela. Jak przyznawał, osobiście nie jest entuzjastą startu Romana Giertycha do Senatu. Według niego nie jest też pewne, że w ramach paktu senackiego wystartuje Jan Filip Libicki. Jeżeli stanę przed takim dylematem, to powiem, że jeżeli Twoje sumienie nie pozwala ci głosować na takiego ultrakonserwatywnego, jeżeli byłby na takiej liście, nie głosuj na kandydata do Senatu, głosuj na kandydatów do Sejmu, którzy będą zgodni z Twoim przekonaniami - dodawał Trela.

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o zakaz rejestracji nowych aut spalinowych w UE od 2035 roku. Wolałbym, że takiego nakazu nie było - przyznał Tomasz Trela. Robert Mazurek przypomniał, że za tym zakazem głosowali m.in. europosłowie Lewicy. Uważam, że europosłowie Lewicy, kiedy będzie zbliżał się ten czas i nie będzie takiej infrastruktury w Polsce, będą dążyć do tego, żeby ten termin prolongować - stwierdził nasz gość. Będę dążył do tego, żeby w Polsce każdego roku było więcej infrastruktury do ładowania aut - deklarował.