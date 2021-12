Lex Tvn? "To jest wątpliwa i nieroztropna rzecz, że ta sprawa została przyjęta w Sejmie" - tak gość Roberta Mazurka w RMF FM, poseł Tadeusz Cymański komentuje przyjęcia w ubiegłym tygodniu przez Sejm - ustawy Lex TVN. Na pytanie: to po co pan głosował, poseł odpowiada: człowiek ma do wyboru być sobą, ale mamy kruchą większość. "To jest jak na froncie. Głosuję w imię dyscypliny, przełykam żabki". Tadeusz Cymański pytany, czy prezydent powinien zawetować ustawę, odpowiada: nie jestem przeciw.

REKLAMA