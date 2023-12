"Poproszono Viktora Orbana, żeby w pewnym momencie wyszedł i zrobił sobie kawę i w ten sposób ta decyzja zapadła. Możemy powiedzieć, że to było konstruktywne wstrzymanie się od głosu Orbana" - tak decyzję szczytu UE o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą komentował w Porannej rozmowie w RMF FM dr Daniel Szeligowski, koordynator programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Viktor Orban na szczycie UE / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Podczas czwartkowego szczytu unijnych przywódców w Brukseli podjęta została decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Robert Mazurek pytał swojego gościa, jak odległa jest perspektywa rozszerzenia UE. Strasznie odległe wydawało się 10 lat temu, gdy Ukraińcy wyszli na Plac Niepodległości w Kijowie i tam pozbyli się prezydenta Janukowycza. Ta decyzja o przyszłym rozszerzeniu nie była taka oczywista 10 lat temu, nie była oczywista dwa lata temu, wczoraj jeszcze nie była oczywista - mówił Szeligowski.

Ekspert PISM zwrócił uwagę na dwa czynniki. W Europie nastąpiła mentalna zmiana, że Ukraina to już jest państwo takie nasze, w stylu europejskim i Ukraińcy są nasi, to nie są żadni Rosjanie, więc musimy ich do Unii Europejskiej przyjąć, to jest strategiczna decyzja. Po drugie bardzo wiele już zainwestowaliśmy na Ukrainie, w sensie obrony tego państwa przed Rosją - mówił.

Premier Węgier Viktor Orban zablokował unijne porozumienie w sprawie pakietu pomocy dla Ukrainy , ale wcześniej dał się przekonać, by UE wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Nie wiem, co było elementem tego zakulisowego porozumienia. Wiemy, jak to nastąpiło, że kulturalnie albo może mniej kulturalnie poproszono Viktora Orbana, żeby w pewnym momencie wyszedł i zrobił sobie kawę i w ten sposób ta decyzja zapadła. Więc możemy powiedzieć, że to było konstruktywne wstrzymanie się od głosu Viktora Orbana - skomentował Szeligowski.

Czym "kupiono" Orbana? Część pieniędzy, które komisja wcześniej dla Węgier zamroziła, zdecydowała się odmrozić - mówił gość RMF FM. Stwierdził jednak, że "długoterminowo Orban może na tym stracić".

Kiedy Ukraina może zostać członkiem UE? Nawet gdyby nie było wojny z Rosją, samo rozszerzenie i przygotowanie się do członkostwa to też jest długa droga - zaznaczył ekspert. Najgorsze, co mogliby Ukraińcy zrobić, to spóźnić się na pociąg, teraz ten pociąg przyjechał. To było to krótkie okienko, kiedy trzeba było być na dworcu i czekać z biletem - obrazowo opisywał Szeligowski.

Przygotować państwo do członkostwa to jedno, wygrać wojnę z Rosją to drugie. Te dwie drogi muszą iść równolegle. W momencie gdy wojna się skończy, muszą by gotowi do członkostwa. Gdyby tak nie było, mielibyśmy dekadę "w plecy" - zaznaczył.

UE zaprasza w swoje szeregi Ukrainę i Mołdawię, którym bardzo daleko do bogatych państw zachodnich. Czy to opłaca się Unii? Pieniądze już poszły. Ta inwestycja jest już na tyle wysoka i wielu zachodnich polityków uważa, że w tym momencie nie ma sensu się wycofywać. Rozszerzenie to jest polityka najbardziej kontrolowana przez państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Tak naprawdę to jest decyzja polityczna - podkreślił Szeligowski.