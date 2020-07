„(Sprawa adopcji przez pary jednopłciowe) jest istotna społeczne i poza tym w programie Rafała Trzaskowskiego jest zapis o tym, że on chce taką inicjatywę zgłosić w parlamencie jako prezydent. Warto, by to się spotkało z oceną wyborców” – tak o projekcie zmian w konstytucji mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Na uwagę, że kandydat KO w sobotę opowiedział się przeciwko adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, Szczerski powiedział, że Trzaskowski chciał „zgłosić ustawę zgodną z projektem poprzedniej kadencji”. „A to był projekt, który dopuszczał taką adopcję. Rafał Trzaskowski albo nie wie, co napisał w programie, albo za każdym razem mówi co innego, zależnie od tego, kto go pyta lub do kogo to mówi” – mówił.

