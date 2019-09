"Tego chyba nikt nie rozumie, to będzie pierwszy przypadek w historii ostatnich 30 lat, kiedy ma być posiedzenie Sejmu po wyborach złożone z posłów poprzedniej kadencji" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Neumann mówi o wieczornej decyzji Prezydium Sejmu, zgodnie z którą dziś posiedzenie Sejmu zostanie przerwane, a wznowione będzie dopiero po wyborach. "To jest dziwaczne. To coś niepotrzebnego i zadziwiającego" - ocenia gość Roberta Mazurka. "Wiem, że PiS-owi przebywanie w Sejmie szkodzi, boją się debaty, boją się komisji, boją się nawet spotkać w Sejmie dziennikarzy" - ironizuje przewodniczący klubu parlamentarnego PO-KO.

Robert Mazurek: Dzień dobry, dzisiaj opozycyjne komentarze, bo miał być minister Marek Suski, tak jak mówiłem. Ale pan rzecznik rządu, który zresztą bryluje dzisiaj w mediach, wszędzie jest, ale ministrowi Suskiemu zabronił przychodzenia do nas. Nie bał się tego za to szef klubu Platformy Obywatelskiej, Sławomir Neumann, Szef klubu PO -KO.

Sławomir Neumann: Witam państwa, Koalicji Obywatelskiej.

Zacznijmy od komentarza, do tego przedłużonego posiedzenia sejmu. Bo , przyznam, ja tego nie rozumiem, po co to PiSowi, skoro i tak w sondażach prowadzą. Skoro na tym posiedzeniu nie ma być głosowane nic naprawdę ważnego.

Chyba tego nikt nie rozumie, nawet w samym PiSie. Posłowie PiSu są równie zaskoczeni jak Pan, całą tą sytuacją. To będzie pierwszy przypadek w historii ostatnich 30 lat, kiedy posiedzenie odbędzie się po wyborach, złożone jeszcze z posłów z poprzedniej kadencji, a przed pierwszym posiedzeniem nowo wybranych posłów.

Pani Pawłowicz będzie mogła jeszcze pobyć posłem.

Formalnie każdy jest posłem do zaprzysiężenia nowego składu parlamentu, ale nie robiło się tego nigdy w Polsce. Uważam, że to jest coś absolutnie niepotrzebnego i zadziwiającego,. Po co taki ruch. Ja wiem, że PiSowi przebywanie w Sejmie szkodzi. Oni nie lubią być w Sejmie, dlatego te posiedzenia są skracane i jest ich bardzo mało. Boją się debaty, boją się komisji, boją się nawet spotkać na korytarzu dziennikarza. Bo tak, jak pan stwierdził , pan minister Suski mógł do pana nie przyjść i mógł pana, ominąć, ale w Sejmie mógłby na pana, czy innego dziennikarza się natknąć.

Ale żeby była jasność, tu oddajmy panu ministrowi, pan minister bardzo chciał, to jemu zakazano.

Ale rzecznik nie zakaże już posłowi Suskiemu wejść do Sejmu, bo musi wejść zagłosować, czy być na komisji. Więc może spotkać dziennikarza po drodze i coś na korytarzu powiedzieć.

Panie pośle, porozmawiajmy chwileczkę o tych rzuconych przez PiS pomysłach. Któryś z nich jest w ogóle dobry? Który pan może pochwalić? O tak.

Który mogę pochwalić? Ja bym pochwalił, gdyby był prawdziwy i uczciwy, i rzeczywiście nie był oszustwem takim. Trzynastą emeryturę, bo to jest pomysł Platformy. To jest pomysł...

Oni idą dalej, mówią: będzie czternasta.

Ale na razie nie ma trzynastej w 2020. Nie ma w budżecie.

Jest poza budżetem, tak jak była w 2019. W Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ale wie pan, że to jest bzdura, co oni mówią. Muszę zmienić budżet, żeby to wpisać.

Muszą napisać ustawę.

Prawda jest taka, że to jest pomysł, trzynastej emerytury, dodatku, który dostają emeryci, to jest pomysł Platformy, który został zrealizowany w tym roku. W przyszłym roku w budżecie tego nie ma.. My mówimy jasno, twardo, że będziemy chcieli na trwałe, na stałe wpisać ten pomysł ustawowo, żeby on był co roku wypłacany.

Ale PSL wszystkim daje więcej, PSL mówi o emeryturze bez podatku,

My mówimy, że będziemy zwalniać emeryturę z podatku dla tych wszystkich emerytów, którzy będą pracować. To ba być bonus aktywizacyjny. To ma być szansa dla emerytów, którzy mogą wtedy, po pierwsze, więcej zarobić dla pracodawcy, to będzie ulga zatrudniającego.

A czternasta emerytura jest złym pomysłem czy dobrym?

Uważam, że dzisiaj jesteśmy na etapie budowania silnej gospodarki. Ta trzynasta emerytura to jest duży wysiłek dla państwa i ja nie widzę dzisiaj przestrzeni... Jarosław Kaczyński może zapowiedzieć i czternastą, i dwudziestą emeryturę. Prawda jest taka - na przyszły rok nawet trzynastej nie mają. Najpierw trzeba mieć trzynastą, żeby mieć czternastą.

Zwiększyli dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego to funduszu w tym roku - 2019 - była wypłacana trzynasta. Można domniemywać, że i w przyszłym roku z tego będzie wypłacana trzynasta emerytura. Otwartym tekstem mówię - można domniemywać, nie wiem, czy będzie.

Można domniemywać, ale przypomnę, że całkiem niedawno wystąpił premier Morawiecki i mówił o zrównoważonym budżecie bez żadnego deficytu i bez trzynastej emerytury wpisanej. Więc nie można mówić o czternastej emeryturze, kiedy nie ma trzynastej wpisanej. Ja bym był ostrożny w takim domniemywaniu, bo PiS już kiedyś mówił, że 500 złotych będzie na każde dziecko, potem się okazało, że od drugiego. Dopiero po trzech latach naszych ciężkich bojów w sejmie i przypominania tego i mówienia, to udało się wprowadzić, że pierwsze dziecko także będzie w tym programie.

Och, gdyby nie ta Platforma, proszę państwa, to nie byłoby 500+.

Porozmawiajmy o waszych pomysłach. Małgorzata Kidawa- Błońska jest waszą kandydatką na premiera. Naprawdę jest tak, że agencja PR-owska wybiera wam szefa. Wszyscy mówią, że agencja PR-owska zrobiła badania, wychodzi, że Grzegorz Schetyna się nie sprawdza w elektoracie, posłowie Platformy nieoficjalnie mówią dziennikarzom: uf, jaka ulga, że to nie Grzegorz.



