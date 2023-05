Ryszard Petru, założyciel i były lider Nowoczesnej ogłosił w środę zamiar kandydowania do Senatu z własnego komitetu wyborczego w jednym z okręgów w Warszawie. Decyzja ta nie spodobała się władzom partii, które chcą zawiesić go za to w prawach członka partii. Petru zapowiedział ponadto ubieganie się o powrót na fotel przewodniczącego Nowoczesnej. O tym, dlaczego popularny niegdyś ekonomista i polityk postanowił iść na zwarcie z własną partią i kandydować w wyborach poza „paktem senackim”, porozmawiamy w czwartkowej Porannej rozmowie w RMF FM.