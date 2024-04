„Unia chce małych gospodarstw, które mają produkować jeszcze bardziej ekologicznie, co jest niemożliwe. Z drugiej strony wpuszcza nam na rynek oligarchów. Nie możemy z nimi konkurować, to jest nie do wytrzymania” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Napierała, rolnik z Wielkopolski.