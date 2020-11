„Problem z projektem pana prezydenta jest trojaki – po pierwsze wydaje się, że w myśl orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest niekonstytucyjny, po drugie określenie granicy, kiedy mamy do czynienia z problemem kwestii przeżycia dziecka, jest bardzo nieprecyzyjne, właściwie nie do wykonania, a po trzecie – w momencie, kiedy emocje w tej sprawie są tak rozbuchane, to składanie nowych projektów jest najmniej korzystnym czasem” – tak Robert Winnicki mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o prezydenckim projekcie ustawy ws. aborcji. Poseł Konfederacji zadeklarował, że osobiście nie zagłosuje za taką ustawą. Dopytywany przez Roberta Mazurka o to, czy zmienił zdanie i uważa, że matkę należy karać za aborcję, stwierdził, iż „matkę można wyłączyć z tej sytuacji”.

