„Pieniędzy nie będzie więcej od mieszania tych samych pieniędzy. Je po prostu trzeba dołożyć. My mówimy wyraźnie: 7 procent PKB i to natychmiast” – tak o problemach ochrony zdrowia w Polsce mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Komentował, że minister zdrowia Adam Niedzielski „naprawdę nie ma pojęcia, co się dzieje w ochronie zdrowia, która jest bardzo zadłużona, to jest ponad 15 miliardów zadłużenia”. „Dotarło do niego, że jest kłopot w ratownictwie, jak zaczął helikoptery wysyłać do ludzi, bo karetki przestały wyjeżdżać” – stwierdził.

