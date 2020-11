"Nie myślę w kategoriach bankructwa, raczej myślę, co zrobić, żeby przetrwać razem z moją załogą, jestem właścicielem 5 restauracji, podczas pierwszego lockdownu byłem zmuszony zamknąć jedną z nich" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM restaurator Daniel Pawełek. "Gdybym mógł zapytać premiera, dlaczego zrobił to w taki sposób, to zapytałbym go, dlaczego zrobił to z piątku na sobotę" - podkreślał gość Roberta Mazurka. "Jeżeli chodzi o moich pracowników, to na 60 osób, które pracują dla mnie, nikt nie jest chory, w tym czasie obsłużyliśmy kilka, kilkanaście tysięcy ludzi. Sposób w jaki zostaliśmy zamknięci uważam za wielce nielogiczny, a po drugie niesprawiedliwy" - stwierdził Pawełek. Powoływał się tu na przykład Wielkiej Brytanii, która dała tamtejszym restauratorom tydzień na zamknięcie.

REKLAMA