Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie prof. Hieronim Grala, historyk i dyplomata, były radca ambasady RP w Moskwie.

Prof. Hieronim Grala / Karol Zienkiewicz / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy o Rosji i Putnie. Czy Rosja jest skazana na takich ludzi jak Putin? Dlaczego nie przyjęła się tam demokracja? Sprawdzimy też, kim są ludzie wokół Putina i czy to prawda, że " po cichu" są przeciwni wojnie w Ukrainie? Zapytamy też o to, jaka może być Rosja już po wojnie. Czy możliwy będzie powrót do przyjacielskich relacji z Ukrainą?

