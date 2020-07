„Oczywiście, jak są duże różnice to sondaże nie pozostawiają wątpliwości, natomiast im bardziej walka jest wyrównana, tym mniejszy ma sens patrzenie co tam się dzieje. Sondaże pokazujące poparcie 49 do 48 należy rozumieć tak, że pierwszy kandydat ma poparcie gdzieś pomiędzy 51 a 45, a drugi gdzieś pomiędzy 50 a 44. To z grubsza oznacza, że mniej więcej jest szansa pół na pół, że któryś jest z przodu, a któryś z tyłu. Widzimy tyle, i to jest chyba ważne, że walka jest wyrównana. To znaczy, że ta strona, która się lepiej zmobilizuje, która jeszcze kogoś zaciągnie, przekona tych, którzy się wahają, wygra” – tak prof. Jarosław Flis odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM czy przed II turą należy brać pod uwagę sondaże publikowane w ostatnim dniu kampanii.

