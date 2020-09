Prof. Chwedoruk: Za Tuskiem nie tęsknią doły PO, tylko góra PiS

Koalicjanci muszą kalkulować – mówił politolog UW Rafał Chwedoruk o zapowiadanej, zarazem opóźniającej się rekonstrukcji rządu. Gość Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał, że PiS-owi brakuje do większości sejmowej ok. 25 mandatów. Co zrobi partia Jarosława Kaczyńskiego, żeby utrzymać przy sobie ugrupowania Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina? „Instrument w postaci wiceministrów został do granic możliwości wyeksploatowany w poprzedniej kadencji” – przypomniał.

