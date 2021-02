4 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie prof. Adam Maciejczyk. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego odpowie na nasze pytania o to, jak wyglądał ostatni rok w leczeniu onkologicznym. Czy pandemia wpłynęła na leczenie w szpitalu, w którym pracuje? Czy pacjenci boją się zgłaszać ze swoimi dolegliwościami do lekarzy?

