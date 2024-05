Michał Dworczyk przyznał, że jest krytycznie nastawiony do pomysłu europejskiej armii. Jak zauważył, NATO, które jest najsilniejszym sojuszem polityczno-wojskowym, i tak w dużej części opiera się na zdolnościach amerykańskich. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie - kraje europejskie - odprowadzić nawet 2 proc. PKB na cały Sojusz. Jeżeli my nie możemy wywiązać się wobec NATO z tego, do czego się zobowiązaliśmy, to skończy się to tak, że wsparcie amerykańskie możemy utracić, a nie zbudujemy żadnej alternatywy - stwierdził.

Były szef kancelarii premiera powiedział, że chciałby, by Polak został unijnym komisarzem ds. obrony. Dopytywany o to, czy chciałby, żeby to był Radosław Sikorski, stwierdził, że to przedwczesna dyskusja, bo najpierw trzeba wysłuchać kandydata.

"Zaliczyliśmy wpadkę"

Robert Mazurek chciał także dowiedzieć się od swojego gościa, kto jest winny utracie władzy przez PiS na Podlasiu. Polityka niestety taka jest, czy nam się podoba, czy nie, po prostu zaliczyliśmy wpadkę - skwitował Dworczyk.