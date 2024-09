Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy o tym, czy rząd panuje nad cenami energii i czy zamrozi je do końca 2025 roku. Zapytamy o to, czy są na to pieniądze w budżecie i kiedy powstanie elektrownia atomowa.

Paulina Hennig-Kloska / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! Zobacz również: Kaczyński zapowiedział demonstrację "przeciwko łamaniu prawa"