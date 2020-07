„Myślę, że wielu wyborców Krzysztofa Bosaka zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, bo to jest ich interes polityczny” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. „Wiele nas różni z Konfederacją, ale jedna rzecz jest pewna - i oni, i my chcemy wolnych wyborów. Teraz i w przyszłości. Wygrana Andrzeja Dudy to danie szansy PiS-owi przez 3 lata do jeszcze większego zawłaszczania poletka” – dodał. „Z wyborów na wybory na przewaga, ta wolność wyborów jest absolutnie zachwiana na rzecz partii rządzącej. Każdy, kto bierze udział w polityce, ma tego świadomość i to widzi” – mówił gość Roberta Mazurka.

Sławomir Neumann /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM

REKLAMA