"Co robi Robert Biedroń? Zachowuje się identycznie w tej kampanii wyborczej jak prezydent Andrzej Duda" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. „Jeżeli faktycznie zależy mu na tym, żeby ustawa o związkach partnerskich była przegłosowana w polskim Sejmie, jeżeli faktycznie tego chce, to powinien przygotować i skonsultować projekt ustawy, który choćby zjednoczy opozycję i będzie szansa na przegłosowanie tego w Sejmie” – dodał gość Roberta Mazurka.

Uważaliśmy, że na tamte czasy podniesienie wieku i tak naprawdę wydłużenie zbierania kapitału dla osób, które będą później na emeryturze, było dobre - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski pytany o głosowanie w 2016 roku za podwyższonym wiekiem emerytalnym. Zmieniliśmy zdanie. Zobaczyliśmy, że jest poparcie społeczne dla tego projektu, że ludzie chcą, żeby był niższy wiek, jeżeli chodzi o przechodzenie na emeryturę, nie są przekonani do tego, żeby zbierać na tę emeryturę dłużej. Szanujemy decyzje Polek i Polaków. Czy to coś złego? - pytał.

Kiedy Koalicja Obywatelska złoży projekt ustawy o związkach partnerskich? Po wyborach prezydenckich, jak będzie Sejm i będzie projekt ustawy no to go złożymy - zapowiadał Napieralski w RMF FM. Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej taki projekt znalazł się w lasce marszałkowskiej - zapewnił.