"Głosowałem za Krajowym Planem Odbudowy, ale nie za żadnymi aneksami. Nikt nam nie przedstawiał tego rodzaju rzeczy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef klubu PiS, Marek Suski. A co ze zbieraniem chrustu na opał? "Sądzę, że to przejdzie do jakiejś historii takich niezręcznych wypowiedzi" - ocenił gość Roberta Mazurka.

Wideo youtube

Wiceminister klimatu Edward Siarka poruszył całą Polskę proponując zbieranie chrustu na opał w lasach. Kto wie, jak zakręcą kurek gazowy, pewnie będę musiał wstawić jakąś kozę do domu. Jeżeli chodzi o tego rodzaju rzeczy, być może jakaś niewielka grupa ludzi, która mieszka w okolicach lasu, może z tego skorzystać. Ale nie sądzę, żeby to miało rozwiązać problemy z węglem - skomentował Suski.

Sądzę, że to przejdzie do jakiejś historii takich niezręcznych wypowiedzi. Oby tak było, że będą się z tego śmiać - dodał.

Suski pytany był o swój dom, który od lat wyceniany jest w oświadczeniu majątkowym posła na 350 tysięcy złotych. Ostatnio moja córka brała kredyt i żyrowaliśmy ten kredyt. Potrzebna była wycena tego domu i działki, na której stoi. Został on wyceniony niżej niż podawała wartość. Stary dom z lat 20. XX wieku, więc ma już około 100 lat. Szykuję się do remontu, bo dach przecieka. Nie jest to naprawdę willa - bronił się Suski.

Przyjęcie KPO to sukces Polski? Środki z tego planu będą powodować możliwość wsparcia wielu przedsięwzięć - powiedział gość RMF FM.