„O transakcji (prezes IPN za RPO) nic mi nie wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że za mało mówimy o kompetencjach zgłoszonych kandydatów, zarówno pani (Lidii) Staroń, jak i pana prof. Marcina Wiącka” – podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PSL Marek Sawicki. Komentując fakt, że trzech posłów Stronnictwa – wśród nich on sam – zagłosowało w Sejmie za kandydatem PiS na szefa IPN drem Karolem Nawrockim, stwierdził: „To jest sygnał, że w PSL-u są politycy o różnych korzeniach”.

Marek Sawicki / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Dopytywany natomiast przez Roberta Mazurka, czy dra Nawrockiego poprą również senatorowie PSL, Sawicki odparł: "Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc o głosowaniu w Senacie, zwracał uwagę, że oczekuje spotkania z panem prezesem Nawrockim i jasnego określenia się ws. procesu brzeskiego".

Jak wyjaśniał: "Chcemy, żeby pan Nawrocki dokończył proces związany z rehabilitacją Wincentego Witosa i wszystkich skazanych w procesie brzeskim".

"Jeśli będzie tutaj wsparcie, to sądzę, że senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego poprą tą kandydaturę. Jeśli nie, to sprawa jest otwarta" - podsumował.

O kandydacie PSL na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcinie Wiącku, któremu poparcia udzieliła cała opozycja i niektórzy posłowie Jarosława Gowina, Marek Sawicki mówił zaś, że jest on również kandydatem niektórych polityków PiS: "Poseł Girzyński Zbigniew także poparł tę kandydaturę, a wielu posłów PiS-u chętnie by się podpisało, ale na razie jeszcze czekają".

"PiS dał honorowe zobowiązanie panu wicepremierowi Gowinowi, że w tej rundzie (wyboru przez parlament nowego RPO - przyp. RMF) to on zgłasza kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. (...) Gowin zgłosił razem z nami kandydata, więc myślę, że to zobowiązanie PiS-u jest aktualne" - zaznaczył również Sawicki.

Jak dodał: "Wydaje mi się, że wspólnie z wicepremierem Gowinem będziemy jeszcze przez te najbliższe prawie 3 tygodnie przekonywali Prawo i Sprawiedliwość, żeby rzeczywiście poparło prof. Wiącka".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Sawicki: O transakcji „prezes IPN za RPO” nic mi nie wiadomo

SAWICKI u MAZURKA. ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ! Marek Sawicki: O transakcji „prezes IPN za RPO” nic mi nie wiadomo Karolina Bereza / RMF FM