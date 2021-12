Trzech Polaków – Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Piotr Żyła – pojedzie na Turniej Czterech Skoczni. Trener Michal Doleżal chce zabrać sześciu zawodników. Kto więc jeszcze weźmie udział? „Wczoraj odbył się trening i powiem szczerze, że według treningu, to z pozostałych nikogo bym nie zabrał” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dyrektor ds. skoków w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz.

Adam Małysz / Grzegorz Momot / PAP

Wideo youtube

Wszyscy mają jakiś kryzys. Gdyby to byli pojedynczy zawodnicy, to na pewno łatwiej byłoby gdzieś to wytłumaczyć (...). Trenerzy robią co mogą, pracują przede wszystkim nad sprzętem, bo w sprzęcie jest dużo problemów, które powstały po zmianach, które FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska - przyp. red.) wymyślił. Nawet Michał (Doleżal) nie przyjeżdża do Zakopanego na mistrzostwa Polski, tylko szyje kombinezony przed Turniejem Czterech Skoczni - dodał. Trzeba by było się zastanowić nad tym, co zrobić dalej, czy nie wysłać ich na niższą rangę, czy nie pojechać potrenować przynajmniej ze dwa tygodnie, a nie dwa-trzy dni, by pewne rzeczy zmienić i utrwalić. Tu musi trener zdecydować, my jako działacze nie możemy takich rzeczy robić - zaznaczył.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małysz: Wszyscy skoczkowie mają jakiś kryzys

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry państwu, kłaniam się nisko z Warszawy, a moim gościem z Zakopanego jest Adam Małysz, przedstawiać chyba nie muszę.

Adam Małysz: Dzień dobry, witam,

Panie Adamie, to zacznijmy od najważniejszego pytania, które mi przychodzi do głowy. Czy pan ciągle je bułkę z bananem?

Zdarza się, ale rzadziej już na pewno, niż jak byłem zawodnikiem aktywnym.

To może by pan teraz zapodał tę bułkę naszym skoczkom, bo jakoś ostatnio im nie idzie.

Czasy się trochę zmieniły, oni teraz mają takie suplementy, nie potrzebują takich wynalazków jak bułka z bananem.

Czyli myśli pan, że mają bułkę z bananem w proszku i dzięki temu powinni lepiej skakać?

W batonach zazwyczaj mają.

Mówiąc zupełnie serio, gdyby to była piłka nożna, to już dawno zmienilibyście trenera, bo tak jest w piłce nożnej, że jak przegrywają, to się wyrzuca trenera, bo to najprościej.

Troszkę inaczej jest w skokach narciarskich, dlatego że w piłce jak przychodzi nowy trener, dodaje troszkę wigoru zawodnikom i zdecydowanie zmienia styl ich gry, ale to co mają natrenowane to u nich zostaje, więc tutaj jest inna sytuacja. Jeśli chodzi o skoki, to ci zawodnicy jednak pewne elementy, które robią z tym trenerem mają utrwalone i w trakcie sezonu bardzo ciężko było... Zazwyczaj w skokach jest tak, że jeśli coś się zmienia, czy coś koryguje, to jest to po sezonie.

No dobrze, a Michal Doleżal może być w związku z tym bezpieczny i pewien tego, że pojedzie na igrzyska w Pekinie?

W tym momencie to od niego zależy na pewno, więc myślę, że tak. Jest to trener, któremu cały czas jeszcze ufamy i na pewno do wiosny żadnych kroków nie będzie podejmowanych. Mimo wszystko Michał musi się wykazać w trudnej sytuacji. Do tej pory te sytuacje były w miarę łatwe, bo zawodnicy skakali. Teraz jest problem, więc trzeba go rozwiązać i wiadomo, że trzeba dać szansę.

No właśnie wie pan, to jest coś, czego kibice nie rozumieją. Jak się patrzy na naszych zawodników, przecież to nie jest tak, że to są jakieś ostatnie fajtłapy. To są mistrzowie ponad mistrzami, to są ludzie, którzy wygrywali, w zasadzie prawie każdy z nich, jak chciał, z całą resztą świata. I teraz patrzę na te wyniki i taki Kamil Stoch - nawet on jest jedenasty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a zwycięzca sprzed roku Turniej Czterech Skoczni Dawid Kubacki jest 39. Jest kompletnie bez formy, nie kwalifikuje się do konkursów głównych. Tak źle Polacy nie skakali do czasów Adama Małysza.

Nie jest to na pewno proste, bo w zasadzie wszyscy mają jakiś kryzys. Gdyby to byli pojedynczy zawodnicy, to na pewno łatwiej by było gdzieś to wytłumaczyć. W tym momencie, jak większość z nich nie skacze - można powiedzieć, że oprócz Kamila, który całkiem nieźle sobie daje radę, ale oczywiście też by chciał wygrywać i my też byśmy chcieli - no ale to wszystko kumuluje się i w tym momencie jest jakiś problem. Trenerzy robią wszystko, co mogą. Pracują cały czas przede wszystkim nad sprzętem, bo w sprzęcie na pewno jest dużo problemów, które powstały po zmianach, które FIS wymyślił. Dlatego też nawet Michał tutaj nie przyjeżdża do Zakopanego na mistrzostwa Polski, tylko szyje kombinezony na Turniej Czterech Skoczni.

Ale kombinezony nie zmienią wszystkiego. Jeżeli poprawią coś, jak wszyscy eksperci twierdzą, to dodadzą ile? Pół metra, metr? A nasi przegrywają jakoś tak z kretesem i nie mówię tego po to, żeby się pastwić nad nimi, bo wszyscy jesteśmy dumni z Kamila Stocha, z Dawida Kubackiego, z Piotra Żyły, z nich wszystkich, tylko jak to w ogóle możliwe?