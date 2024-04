​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Maciej Wilk - prezes Stowarzyszenia TAK dla CPK, prezes zarządu Flair Airlines i były członek zarządu PLL LOT. Porozmawiamy z nim o sytuacji wokół wzbudzającego polityczne emocje projektu budowy w centrum Polski Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Maciej Wilk

Macieja Wilka zapytamy o to, na czym opiera swoje przekonanie, że tak wielkie i drogie przedsięwzięcie ma sens polityczny, gospodarczy i związany z bezpieczeństwem Polski. Co z tzw. triportem Chopin-Modlin-Radom, czyli lotniskami już funkcjonującymi wokół Warszawy?

